Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 19-Jähriger meldet seine eigene Trunkenheitsfahrt: Anzeige und Blutentnahme folgten

Offenbach (ots)

(lei) Am frühen Mittwochmorgen haben Polizeibeamte einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor seine eigene Trunkenheitsfahrt gemeldet hatte. Als der junge Mann gegen 0.30 Uhr die 110 wählte, teilte er zunächst mit, dass er Hilfe bräuchte, da er eben mit seinem E-Bike gestürzt sei. Aufgrund dessen, aber auch wegen seiner verwaschenen und lallenden Stimme, die den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt aufkommen ließ, machten sich zwei Polizeistreifen auf die Suche nach ihm.

Während der Notruf gehalten wurde, äußerte der Rodgauer, dass er vorher Alkohol getrunken habe und nun schnellstmöglich mit dem Rad nach Hause radeln wolle. Die telefonische Ansage, nicht unter Alkoholeinfluss zu fahren, ignorierte er ganz offensichtlich, zumal im Hintergrund sehr deutlich Fahrtwind zu hören war. Vielmehr gab er an, dass dies kein Problem sei, da sein E-Bike ja "von alleine" fahre. Dass dies offenkundig doch ein Problem war, wurde in seinen weiteren Aussagen deutlich, wonach er mit dem Fahrrad schwanken würde und kurz vor dem Fallen sei. Kurz darauf konnten ihn die Beamten auf der Seligenstädter Straße in Richtung Obertshausen stoppen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,9 Promille an, weswegen er für eine Blutentnahme auf die Polizeiwache mitgenommen wurde. Das graue E-Bike wurde vorerst sichergestellt. Auf den 19-Jährigen, der nach eigenen Angaben unverletzt blieb, kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Polizeirevier zu melden.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

