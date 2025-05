Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schaf auf Abwegen: Erfolgreiche Einfangaktion mit Unterstützung der Feuerwehr

Autobahn 66 / Biebergemünd-Wirtheim (ots)

(lei) Mehrere Notrufe haben am Dienstagnachmittag zunächst die Polizei und in der Folge auch die Feuerwehr in Bewegung gesetzt, um ein ausgebüxtes Schaf in Höhe von Wirtheim einzufangen. Äußerst prekär war vor allem der zunächst gemeldete Standort des Lamms, nämlich auf der Autobahn 66. Dort hatte sich das junge Schaf kurz nach 17 Uhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Fulda herumgetrieben. Die Einsatzkräfte hatten ihre Mühe, den wollhaarigen Vierbeiner einzufangen, da er zwischenzeitlich in die Böschung geflüchtet war. Dort konnten ihn die Helfer unter kurzzeitiger Vollsperrung der Fahrbahn, dann um kurz vor 18 Uhr einfangen und zum ermittelten Besitzer zurückbringen. Passiert ist nach bisherigen Erkenntnissen nichts, sodass der Vorfall wohl glimpflich ausging. Und das Schaf darf sich nun vom Abenteuer auf der Überholspur erholen.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

