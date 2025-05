Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schlüssel und Zugangskarten aus Auto gestohlen; Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer; In Schule eingebrochen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schlüssel und Zugangskarten aus Auto gestohlen - Hanau

(cb) Die Ermittler in Hanau suchen Zeugen eines Diebstahls aus einem silberfarbenen VW Caddy, bei dem die Langfinger Schlüssel und Zugangskarten aus dem Wageninneren klauten. Der Caddy parkte zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 4 Uhr, auf einem Parkplatz an der Anschrift "Alter Rückinger Weg" (120er-Hausnummern). Vermutlich zerstörten die bis dato unbekannten Täter eine Fahrzeugscheibe, griffen durch das so entstandene Loch in den Innenraum und öffneten den Wagen. Aus dem Inneren nahmen sie anschließend diverse Zugangskarten und Schlüssel mit sich. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

2. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugen gesucht! - Hanau / Klein-Auheim

(fg) Am Montagnachmittag brannte es in der Straße "Alter Weg" zwischen dem Main-Radweg und dem dortigen Sportplatz, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Offenbar hatten Unbekannte kurz nach 15 Uhr einen Holzpfeiler eines Zauns in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf sprang das Feuer auf beiliegende Äste über. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim zu melden.

3. Gespann angehalten: Lenker ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs - Bundesstraße 43a / Hanau

(fg) Eine Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 43a im Bereich der Anschlussstelle Steinheim unterwegs und hielt ein Fahrzeuggespann an. Der 29 Jahre alte Lenker des Citroen Jumper aus Bad Soden-Salmünster zeigte zunächst seinen Führerschein vor. Bei der Überprüfung fiel der Streife jedoch auf, dass für das Gespann, am Citroen befand sich ein Anhänger, nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse vorlag. Auf den Citroen-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

4. Einbrecher nahmen auch Tonbandgerät und Schallplatten mit - Hanau / Mittelbuchen

(cb) Vielleicht waren die Einbrecher, die zwischen Freitag, 20 Uhr und Montag, 9 Uhr, in einem Einfamilienhaus "Am Schwaberg" (20er-Hausnummern) zugange waren, Musikliebhaber. Das würde zumindest erklären, warum sie, nachdem sie ins Haus eingedrungen waren und dieses durchsucht hatten, neben Bargeld und Schmuck auch ein Tonbandgerät und Schallplatten mitgenommen haben. Den durch den Einbruch entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf 500 Euro. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

5. In Schule eingebrochen - Erlensee / Rückingen

(cb) Einbrecher sind zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 6.30 Uhr in eine Schule in der Brückenstraße eingedrungen. Die Unbekannten brachen mit brachialer Gewalt die Tür zum Sekretariat auf und hatten aus einem abgeschlossenem Rollcontainer eine kleinere Summe Bargeld mitgenommen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Hanau unter der 06181 9010-0 in Verbindung zu setzen.

6. Starkstromkabel von Kita-Gelände gestohlen: Zeugensuche! - Bad Orb

(fg) Auf einem abgezäunten und verschlossenem Gelände eines Kita-Neubaus in der Friedrichstalstraße waren Unbekannte am Wochenende unterwegs und stahlen ein etwa 70 Meter langes Starkstromkabel. Offenbar hatten die Täter zuvor den Bauzaun zur Seite geschoben, um auf das Gelände zu gelangen; denn das Schloss war bei der Inaugenscheinnahme durch die aufnehmende Polizeistreife unversehrt. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

7. Kettenbagger geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Jossgrund / Burgjoß

(fg) Einen gelben Kettenbagger von Wacker Neuson haben Unbekannte am Wochenende in der Verlängerung der Straße "Rother Weg" von einer Baustelle am dortigen Feldrand entwendet. Abgestellt wurde die Arbeitsmaschine am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr. Der Diebstahl wurde dann am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Wie der Bagger, der ein Gewicht von rund 3,5 Tonnen hat, entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Möglicherweise wurde er verladen oder einfach davongefahren. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder anderweitige Informationen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

8. 5.000 Euro Sachschaden: Unfallverursacher flüchtete - Schlüchtern

(fg) Einen Schaden von rund 5.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag in der Schloßstraße im Bereich der 20er-Hausnummern. Zwischen 11.45 Uhr und 12.20 Uhr verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Dieses weist nun Schäden an der Fahrerseite auf. Der Verursacher war nach bisherigen Erkenntnissen aus der Richtung "Unter den Linden" in Richtung Lotichiusstraße unterwegs. Hinweise gibt es bislang keine, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern zu melden.

9. Unbekannte waren in Kellerabteilen zugange: Polizei sucht Zeugen - Schlüchtern

(fg) In der Nacht zum Freitag waren Unbekannte in mehreren Kellerabteilen in der Grimmstraße (10er- und 20er-Hausnummern) und im Elmweg (10er-Hausnummern) zugange und nahmen unter anderem zwei E-Scooter, zwei Pedelecs sowie einen PC-Monitor mit. Die Polizei hat bereits Ermittlungen eingeleitet, prüft einen Tatzusammenhang und sucht nach Zeugen. In den drei vorliegenden Fällen hebelten die Täter jeweils die Kellertür des betreffenden Mehrparteienhauses auf und begaben sich anschließend in die Kellerräumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und nahmen ihre Beute mit. Hierdurch entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Elmweg nahmen die Eindringlinge zwei E-Scooter mit. In der Grimmstraße sackten die Einbrecher zwei Pedelecs, einen PC-Monitor sowie Lebensmittel ein. Die Taten ereigneten sich allesamt zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 9.20 Uhr. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 13.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

