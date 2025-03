Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher haben es auf Geschirr und Besteck abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - In der Nacht auf Montag, 24.03.2025, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Freizeitzentrum an der Handwerkerstraße.

Zwischen 22:30 Uhr am Sonntag und 06:05 Uhr am Montag gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude in der Nähe des Saronwegs. Nachdem der letzte Mitarbeiter das Gebäude verlassen hatte, brachen die Täter eine Tür auf, die zum Gastro- und Eventbereich führte.

Dort nahmen sie nach bisherigen Erkenntnissen Zuckerstreuer, ein Milchkännchen, mehrere Wassergläser und Löffel an sich. Über ein Fenster flüchteten sie aus dem Gebäude.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell