Polizei Bielefeld

POL-BI: Umbau zum Werkzeugdiebstahl genutzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Täter stahlen zwischen Freitagnachmittag, 21.03.2025, und Montagmorgen, 24.03.2025, von einer Baustelle Werkzeuge.

Mitarbeiter einer Baufirma führten am Freitag Arbeiten in einem Gastronomiebetrieb in der Neustädter Straße, nahe der Straße Waldhof, durch. Zum Feierabend verschlossen sie die Baustelle gegen 17:00 Uhr. Montagmorgen um 07:30 Uhr stellten die Bauarbeiter fest, dass vier ihrer Arbeitsmaschinen fehlten. Die Täter hatten eine Trennmaschine und einen Bauschrauber der Marke Makita, sowie einen Bauschrauber und eine Bohrmaschine der Marke Würth gestohlen.

Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell