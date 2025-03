Polizei Bielefeld

POL-BI: Wegen Trunkenheit überführt - Fahrer ruft selbst die Polizei

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Während einer widersprüchlichen Unfallschilderung am Montag, 24.03.2025, wurde deutlich, dass der Unfallverursacher alkoholisiert gefahren war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erstatten daraufhin Anzeige gegen den 60-jährigen Bielefelder.

Der Bielefelder hatte gegen 20:00 Uhr selbst die Polizei verständigt, da er mit seinem Mietwagen einen Unfall gehabt hatte.

Die Beamten fuhren zur vermeintlichen Unfallstelle an der Oelmühlenstraße. Dort erklärte ihnen der Bielefelder, dass er beim Einparken den Parkassistenten nutzte, aber dennoch mit einer Mauer kollidiert war. Während der BMW am Heck deutliche Unfallspuren aufwies, konnten die Beamten an der Mauer keinerlei Spuren erkennen.

Zwei Parklücken weiter jedoch war an der Mauer ein deutlicher Lackabrieb erkennbar. Mittlerweile stand dort ein anderer Pkw. Während der widersprüchlichen Unfallschilderung, nahmen die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Bielefelder wahr. Auch sein Verhalten deutete auf einen Alkoholkonsum hin.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Folglich nahmen sie den 60-Jährigen mit in ein Krankenhaus und ließen eine Blutprobe entnehmen. Bis zu seiner Ausnüchterung wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Außerdem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell