POL-D: Pempelfort - Versuchter Wohnungseinbruch - Bewohnerin reagiert umgehend - Zwei Frauen auf frischer Tat ertappt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 09. August 2024, 08:36 Uhr

Am Freitag konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecherinnen in Pempelfort stellen. Die beiden Frauen hatten augenscheinlich versucht, in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Wohnungen einzubrechen.

Eine 66 Jahre alte Frau wurde am Freitagmorgen aufgeschreckt, als sie verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür hörte. Sie ging in den Wohnungsflur und sah durch den Türspion mehrere Frauen, die mit einem sogenannten Flipper versuchten, die Wohnungstür zu öffnen. Als ihnen dies offensichtlich misslang, begaben sie sich zur nächsten Wohnungstür. Auch hier hatten die Einbrecherinnen keinen Erfolg. Die 66-Jährige rief umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten trafen wenige Minuten später am Haus an der Marschallstraße ein und konnten zwei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren stellen, die gerade im Begriff waren, das Haus zu verlassen. Bei den beiden kroatischen Tatverdächtigen konnte das Einbruchwerkzeug sichergestellt werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

