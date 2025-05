Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ordnungshüter retten Entenfamilie: Eigenwillige "Begleitung" des Transports der Küken durch die Enten-Mama

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Offenbach (ots)

(lei) Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Montagmittag die Ordnungshüter: Eine aufmerksame Passantin meldete gegen 12 Uhr eine Entenfamilie am Taunusring. Eine Streife des Offenbacher Polizeireviers machte sich daraufhin auf den Weg und entdeckte an der Ecke zur Finkenstraße eine Entenmutter mit ihren sieben Küken. Schnell war klar: Die Vogelfamilie benötigt Hilfe, denn eine Straße ist kein sicherer Ort für sie. Die Streifenbeamten fingen die Kleinen ein und verstauten sie vorsichtig in einer Kiste - nur die Mutter blieb hartnäckig; sie traute der Sache nicht so recht und weigerte sich, in den Transportbehälter zu hüpfen. Mit tatkräftiger Unterstützung einer Streife der Stadtpolizei Offenbach wurden die Ausflügler zu einem in der Stadt gelegenen Weiher chauffiert. Die Entenmutter nahm ihre Rolle als fürsorgliche Mama ganz offensichtlich sehr ernst: Sie ließ das Fahrzeug der Uniformierten keinen Moment aus den Augen und entschloss sich, dem Wagen, in dem ihre Jungen transportiert wurden, bis zum Weiher zu folgen - watschelnd zu Fuß und phasenweise auch fliegend. Das Fazit der Ordnungshüter, nachdem die Familie wieder im weniger gefährlichen Nass des Teiches unterwegs war: Ente gut, alles gut!

Bild- und Videoquelle: Polizeipräsidium Südosthessen (Hinweis für Medienschaffende: Die Videos sind in der entsprechenden Meldung auf unserem Presseportal-Account verfügbar).

Offenbach, 13.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell