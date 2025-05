Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kollision zweier Lastkraftwagen: Teilweise Sperrung der Fahrbahn - Reinigung wird Zeit in Anspruch nehmen

Autobahn 3 / Rodgau (Weiskirchen) (ots)

(fg) Gegen 9.45 Uhr kam es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Hanau zu einem Auffahrunfall zweier Lastkraftwagen, weshalb derzeit lediglich die linke Fahrspur genutzt werden kann. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Sattelzuggespann im stockenden Verkehr auf einen vorausfahrenden Lastkraftwagen auf. Offenbar hatte der Fahrer den vorausfahrenden LKW übersehen. Im Zuge der Kollision trat Öl aus, das sich auf mehreren Fahrstreifen verteilt hat. Laut einer ersten Prognose dürfte die Reinigung einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist auch weiterhin mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Würzburg zu rechnen. Der auffahrende Brummi-Lenker hat sich Verletzungen im Gesicht zugezogen, weshalb er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kommt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

Offenbach, 13.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell