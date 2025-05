Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste ist wieder da; Lenkrad aus Mercedes ausgebaut; Am Altkleidercontainer zugange; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste wieder da

(cb) Die seit Samstag vermisste 16-Jährige aus Mühlheim am Main konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

2. Wer hat den Außenspiegel beschädigt? - Offenbach

(cb) Am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr, ereignete sich in der Lilistraße, dort im Bereich der 60er-Hausnummern, eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Ford Galaxy und beschädigte hierbei den Außenspiegel sowie die Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Beamten des Polizeireviers Offenbach.

3. Lenkrad aus Mercedes ausgebaut - Offenbach / Buchrain

(cb) Fahrzeugteilediebe hatten es scheinbar auf das Lenkrad eines Mercedes AMG abgesehen, denn sie bauten dieses in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr aus. Der Wagen stand geparkt am Fahrbahnrand der Hergenröderstraße (20er-Hausnummern). Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Langfinger erst eine kleine hintere Scheibe des Fahrzeuges ein, öffneten dann die Zentralverriegelung und bauten anschließend das Lenkrad aus. Insgesamt verursachten die Unbekannten dadurch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Beamten des Fachkommissariats bitten unter der 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Karlstraße - Neu-Isenburg

(fg) Eine Zeugin meldete am Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr, eine Unfallflucht in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 15, weshalb die Polizei nun den Fahrer eines grauen Mercedes Vito sucht. Dieser soll in seinem Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder angebracht waren, an einem geparkten VW Caddy beim Vorbeifahren den Außenspiegel beschädigt haben. Laut der Zeugin seien durch den Zusammenstoß diverse Bruchstücke durch die Luft geflogen. Der Vito-Fahrer machte sich jedoch davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 400 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

5. Am Altkleidercontainer zugange: 28-Jähriger von Passanten gestört - Rödermark / Urberach

(fg) Passanten störten am späten Montagabend einen mutmaßlichen Altkleider-Dieb und hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. "Ein Mann und eine Frau versuchen gerade den Altkleidercontainer bei der Feuerwehr in Urberach leerzuräumen. Sie suchen sich offensichtlich passende Kleidungsstücke aus", lautete die erste telefonische Mitteilung, die gegen 22 Uhr bei der Polizei einging. Eine herbeieilende Streifenbesatzung nahm kurz darauf einen 28-Jährigen in der Straße "Am Festplatz" vorläufig fest. Der Mann soll versucht haben, mit einem Rad zu flüchten, weshalb Passanten einschritten. Seine Begleiterin war in der Zwischenzeit geflohen, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Auf die beiden kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls zu.

6. Fahrräder aus Garage geklaut - Rödermark / Urberach

(cb) Drei Fahrräder erbeuteten bislang Unbekannte am Montag, zwischen 1.50 Uhr und 2.50 Uhr, aus einer Garage in der Marie-Curie-Straße (einstellige Hausnummern). Die Täter gelangten durch das Garagentor in die Doppelgarage und nahmen zwei Gravel E-Bikes der Marker "Canyon" sowie ein schwarzes Gravel E-Bike der Marke "Rose Bikes" mit sich. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung.

7. Trafohäuschen mit Schriftzug beschmiert - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Am Donnerstagvormittag setzte ein Mitteiler die Polizei über ein beschmiertes Trafohäuschen in der Langen Schneise, dort zwischen der Landesstraße 2310 und Landesstraße 3065, in Kenntnis. Bis dato Unbekannte hatten eine politische Parole mit schwarzer Farbe in der Größe von 1 Meter x 1,60 Meter aufgebracht und dadurch einen Sachschaden von etwa 400 Euro verursacht. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

