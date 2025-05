Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 14.05.2025 - - 38 Jahre alter Mann verstorben: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Stadt Hanau (ots)

(jm) In der Nacht zum Mittwoch haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Hanau die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zum Nachteil eines 38 Jahre alten Mannes aufgenommen. Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten Hilferufe aus einer Wohnung in Hanau, woraufhin mehrere Streifenteams entsandt wurden. Vor Ort fanden die Beamten einen schwerverletzten Mann vor, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen erlag. Überdies konnte ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Am Tatort dauern derweil umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen unter Beteiligung des Landeskriminalamtes und der Rechtsmedizin Frankfurt/Main an. Die genauen Hintergründe sowie die Umstände des Todes sind nun Teil der laufenden Ermittlungen.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell