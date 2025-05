Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei stellt Luftdruckpistole sicher: 46-Jähriger soll aus Fenster geschossen haben; Wer hat die Verkehrsschilder beschmiert?Einbrecher waren unterwegs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei stellt Luftdruckpistole sicher: 46-Jähriger soll aus Fenster geschossen haben - Offenbach

(lei) Wegen Verdachts der Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wird nun gegen einen 46-Jährigen ermittelt. Ausgangspunkt der Einleitung der Strafverfahren war die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen am Dienstagmorgen. Demnach habe er beobachtet, wie der Tatverdächtige bereits AM Montagabend, gegen 22 Uhr, mehrfach mit einer Federdruck-Luftpistole aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Sternstaße geschossen habe. Die Pistole soll er anschließend auf ein Vordach geworfen haben, wodurch dieses beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei fand die Waffe auf dem Vordach und stellte sie sicher, ehe sie den 46-Jährigen für eine Personalienfeststellung aufsuchte. Weitere Zeugen in der Sache melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

2. Radelnder Essenslieferant verursachte Unfall und machte sich davon: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Ein radelnder Essenslieferant soll am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, in der Altkönigstraße / Offenbacher Straße einen Unfall verursacht haben und anschließend davongefahren sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mercedes-Fahrer auf der Altkönigstraße unterwegs. Der Radler befuhr auf seinem E-Bike die Offenbacher Straße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen sei der Mercedes-Lenker, so seine Angabe, langsam in die Kreuzung hineingerollt. Der E-Bike-Fahrer sei kurz darauf von links gekommen und im Frontbereich gegen den Mercedes EQA 250+ gefahren. Anschließend sei der Unbekannte, der offensichtlich Essen auslieferte, davongeradelt. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Einbruch misslang: Polizei liegen Personenbeschreibungen vor - Mühlheim am Main

(fg) Am frühen Mittwochmorgen misslang zwei Unbekannten der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Lämmerspieler Weg (einstellige Hausnummern); eine erste Auswertung vorhandener Videosequenzen zeigte zwei schlanke Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die gegen 3.55 Uhr offenbar beabsichtigten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, machten sie sich ohne Beute davon. Einer hatte einen "Rahmenbart" und trug eine Stoffmütze, eine Jacke, Handschuhe und eine weite Hose. Sein Begleiter hatte einen Schnauzer und war mit einer Kapuzenjacke sowie einer Jogginghose bekleidet; er hatte zudem eine Herrenumhängetasche dabei. Der am Wohnhaus entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Zeugen, die die beiden Täter beobachtet haben oder Hinweise zu diesen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Ältere Dame auf Rad beschädigte BMW: Zeugensuche! - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Bereits am 12. April ereignete sich in der Frankfurter Straße im Bereich der 110er-Hausnummern in Höhe eines dortigen Kraftfahrzeughandels eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Ermittler nun nach dem Eingang eines ersten Hinweises weitere Zeugen suchen. Demnach sei an dem besagten Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine ältere Dame auf ihrem Fahrrad an einem grünen BMW X5 vorbeigefahren und habe diesen mit ihrem Lenker gestreift. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen, sei sie weitergefahren. Nähere Informationen zu der Radfahrerin gibt es jedoch bislang nicht. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

5. Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung: Kripo sucht Zeugen - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Dem für Sexualstraftaten zuständigen Kommissariat liegt nun eine Strafanzeige vor, weshalb es sich an die Bevölkerung wendet und nach Zeugen sucht. Bereits am 2. Mai soll ein 45 bis 50 Jahre alter Unbekannter eine Jugendliche in der Mittelstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern sexuell belästigt und zudem auch noch beleidigt haben. Gegen 13.30 Uhr habe der Straftäter der Jugendlichen zunächst hinterhergepfiffen. Im weiteren Verlauf habe er sie beleidigt, am linken Oberarm festgehalten und unsittlich am Gesäß berührt. Die Jugendliche konnte sich losreißen und fliehen. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Er hatte graubraunes Haar (Haarkranz) und einen Vollbart. Zeugen, die den Übergriff beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Einbrecher waren unterwegs - Rödermark / Urberach

(cb) Dreiste Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen Samstag und Montagmorgen in verschiedene Geschäfte und Kellerräume in der Ober-Rodener-Straße einzubrechen, wobei sie teilweise Erfolg hatten.

Der Inhaber einer Pizzeria bekam am Montag, gegen 00.30 Uhr, die Benachrichtigung, dass Einbrecher in der Pizzeria zu Gange seien. Vor Ort (einstellige Hausnummern) stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass die unbekannten Täter versucht hatten, über die Tür und ein Fenster in das Ladeninnere zu gelangen, was jedoch nach bisherigen Erkenntnissen misslang. Die Einbrecher verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Ob die gleichen Langfinger zuvor oder anschließend in ein Reihenmehrfamilienhaus im Bereich der 10er-Hausnummern einbrachen, dort mehrere Kellerabteile aufbrachen und aus diesen Körperpflegemittel, Waschmittel, Elektrogeräte sowie Nahrungsmittel klauten, ist nun ebenfalls Teil der Ermittlungen. Der durch das gewaltsame Öffnen der Schlösser entstandene Sachschaden wird mit etwa 50 Euro angegeben.

An der Tür eines Blumengeschäftes im Bereich der Zehner-Hausnummern musste eine Ladenbesitzerin am Montagmorgen ebenfalls Hebelspuren feststellen. Hier scheiterten die Einbrecher an der Ladentür, verursachten jedoch einen Sachschaden von geschätzten 200 Euro.

Zudem hebelten Einbrecher die Zugangstür zu einer sozialen Einrichtung in der Ober-Rodener-Straße (einstellige Hausnummern) auf und verschafften sich so Zutritt in die Räume. Diese durchsuchten die Langfinger anschließend nach Wertgegenständen. Dann, so die bisherigen Ermittlungen, begaben sich die Täter in den Kellerbereich, öffnete auch hier gewaltsam ein Kellerabteil und durchsuchte dieses. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Einbrecher. Sie hatten aber durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht.

Auch vor einem Sanitätshaus (zehner Hausnummern) machten die Einbrecher keinen Halt. Hier nahmen sie, nachdem sie in die Geschäftsräume eingedrungen waren, einen Schlüsselbund und 400 Euro Bargeld mit.

Das Einbruchskommissariat prüft aufgrund der räumlichen Nähe und des Tatzeitraums einen möglichen Tatzusammenhang aller genannten Taten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

7. Wer hat die Verkehrsschilder beschmiert? - Rodgau / Jügesheim

(cb) Zwei beschmierte Verkehrsschilder in der Straße "Am Nehlsee" wurden der Polizei gemeldet, weswegen diese die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat. In der Zeit zwischen Montag (5. Mai) und Dienstag (13. Mai) benutzten die Schmierfinken einen schwarzen Permanentmarker und schrieben Buchstaben auf die provisorisch aufgestellten Verkehrszeichen, wodurch sie einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursachten. Die Polizei in Heusenstamm bittet unter der Telefonnummer 06104 6908-0 um Zeugenhinweise.

8. Schwarzer Ford bei Parkplatzrempler beschädigt - Seligenstadt

(cb) Wer hat den schwarzen Ford B-Max, der in der Berliner Straße (40er-Hausnummern) stand, beim Ein- oder Ausparken beschädigt? Dieser Frage gehen die Beamten der Seligenstädter Polizei nach. Die Fahrzeugführerin hatte ihren schwarzen Wagen am Montag, gegen 18 Uhr, geparkt und musste am Dienstag, gegen 7 Uhr, feststellen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher den Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 800 Euro zu kümmern, flüchtete dieser. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

