Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeirevier Hanau geht am 17. Mai in den Wirkbetrieb: Betreuung aller Stadtteile aus einer Hand - Rufnummer bleibt bestehen

Hanau (ots)

(cl/lei) Am kommenden Samstag, 17. Mai 2025, nimmt das neue Polizeirevier Hanau seinen Betrieb auf. Damit wird ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der im März vorgestellten neuen Sicherheitsstruktur für die Stadt Hanau und den Main-Kinzig-Kreis vollzogen.

Nach der Vorstellung des Konzepts am 10. März durch Hessens Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck, den Polizeipräsidenten Südosthessens Daniel Muth, Hanaus Stadträtin und Ordnungsdezernentin Isabelle Hemsley sowie den Landrat des Main-Kinzig-Kreises Thorsten Stolz (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5987519) wird die Neuorganisation nun konkret: Der Wach- und Streifendienst der bisherigen Polizeistation Großauheim, sowie Teile der Polizeistation Hanau II, werden mit der bisherigen Polizeistation Hanau I zum Polizeirevier Hanau zusammengelegt. Das neue Polizeirevier übernimmt künftig die polizeiliche Betreuung der gesamten Stadt Hanau, einschließlich aller Stadtteile sowie der Kommune Großkrotzenburg - zentral aus einer Hand. Durch die Bündelung der Personalressourcen in einem personalstarken, zeitgemäßen Polizeirevier Hanau wird die Anzahl der rund um die Uhr verfügbaren Funkstreifenwagen auf sieben erhöht und ist damit ein Zugewinn von zwei Streifenwagenbesatzungen.

Polizeipräsident Daniel Muth: "Mit dem Polizeirevier Hanau reagieren wir zukunftsorientiert und leistungsstark. Wir erhöhen damit unsere Handlungsfähigkeit und die Polizeipräsenz auf der Straße. Diese Maßnahme ist ein klares Bekenntnis zu mehr Sicherheit und Effizienz, indem wir unsere Ressourcen im Herzen Hanaus bündeln und davon ausgehend alle Stadtteile aus einer Hand betreuen. Mit der Aufstockung der Schutzleute vor Ort wollen wir noch gezielter auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Es freut mich sehr, dass wir diese wichtige Umstrukturierung so schnell umsetzen konnten. Allen daran Beteiligten und auch den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, mit denen wir seither im engen Austausch sind, spreche ich meinen herzlichen Dank aus."

Die vergangenen Wochen standen daher ganz im Zeichen intensiver Vorbereitungen: Technik, Einsatzmittel, IT-Ausstattung sowie umfangreiche Aktenbestände wurden insbesondere aus Großauheim an den neuen Standort am Freiheitsplatz verlagert. An der Spitze des neuen Reviers steht Erster Polizeihauptkommissar Andreas Thiem, der bereits seit Jahresbeginn die Leitung der Polizeistation Hanau I innehat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5964859). Der 50-Jährige kennt Hanau aus seiner bisherigen dienstlichen Laufbahn sehr gut.

BÜRGERFREUNDLICHE STRUKTUR - VERTRAUTE ERREICHBARKEIT

Die bisherige Rufnummer der Polizeistation Hanau I (06181 100-120) bleibt bestehen und gilt künftig für das gesamte neue Zuständigkeitsgebiet - also auch für Bürgerinnen und Bürger aus dem Lamboy sowie dem ehemaligen Dienstgebiet der Polizeistation Großauheim. In dringenden Fällen gilt selbstverständlich weiterhin der Polizeinotruf 110. Mit dem Wirkbetrieb wird das Polizeirevier in der Liegenschaft am Freiheitsplatz zentrale Anlaufstelle in Hanau für alle polizeilichen Anliegen.

PRÄSENZ VOR ORT BLEIBT ERHALTEN

Die polizeiliche Präsenz vor Ort bleibt weiterhin erhalten: In der Liegenschaft der bisherigen Polizeistation Großauheim sowie im Rathaus Großkrotzenburg wird künftig der Schutzmann vor Ort (SvO), Polizeioberkommissar Volker Rostig, regelmäßig präsent sein und die Hanauer Stadtteile Großauheim, Klein-Auheim, Steinheim und Wolfgang sowie die Gemeinde Großkrotzenburg betreuen. Als SvO werden zudem Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Strauß für die Hanauer Innenstadt sowie den Bereich Südost und Polizeihauptkommissar Michael Reußwig für den Stadtteil Kesselstadt sein. Ein zusätzlicher SvO wird die restlichen Hanauer Stadtteile betreuen. Die SvO werden in ihren Bereichen unter anderem auch Fußstreifen durchführen, um Präsenz zu zeigen und persönliche Ansprechpersonen für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Nun sind die organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, sodass die Beamtinnen und Beamten am kommenden Samstag pünktlich den Start des neuen Polizeireviers Hanau einläuten können.

ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT IM ÜBERBLICK

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Hanau umfasst künftig das gesamte Stadtgebiet von Hanau mit allen zehn Stadteilen:

- Innenstadt - Kesselstadt - Nordwest (inklusive Hohe Tanne) - Südost - Mittelbuchen - Lamboy (bislang Polizeistation Hanau II) - Großauheim (bislang Polizeistation Großauheim) - Klein-Auheim (bislang Polizeistation Großauheim) - Steinheim (bislang Polizeistation Großauheim) - Wolfgang (bislang Polizeistation Großauheim)

sowie die Gemeinde Großkrotzenburg (bislang Polizeistation Großauheim).

ANSCHRIFT UND KONTAKTDATEN

Das Polizeirevier Hanau entsteht in der einstigen Polizeistation Hanau I. Die Anschrift sowie die Erreichbarkeiten lauten:

Polizeipräsidium Südosthessen Polizeidirektion Main-Kinzig Polizeirevier Hanau Am Freiheitsplatz 4 63450 Hanau Telefon: 06181 100-120 E-Mail: prev-hanau.ppsoh@polizei.hessen.de

NÄCHSTE SCHRITTE DER SICHERHEITSSTRUKTUR

Im Zuge der neuen Sicherheitsstruktur erfolgt in Kürze auch der Umzug der Polizeistation Hanau II in die Räumlichkeiten der Autobahnpolizei Langenselbold und umgekehrt. In absehbarer Zeit nehmen somit dann auch die Polizeistation Langenselbold (vormals Polizeistation Hanau II, dann nun jedoch ohne den Hanauer Stadtteil Lamboy) sowie die Polizeiautobahnstation Südosthessen ihren Wirkbetrieb auf. Eine gesonderte Mitteilung hierzu folgt.

Darüber hinaus wird im August dieses Jahrs durch zusätzliches Personal die Polizeistationen Gelnhausen und Schlüchtern jeweils um einen zusätzlichen Streifenwagen rund um die Uhr erhöht. Bei den Polizeistationen Bad Orb und Schlüchtern werden jeweils ein SvO etabliert.

Offenbach, 14.05.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

