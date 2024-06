Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rüttelplatte und Stromkabel von Baustellen entwendet

Bad Münstereifel/ Mechernich-Satzvey (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch (29. Mai), 17.30 Uhr, bis Montag (3. Juni), 7.30 Uhr von einer Baustelle am Bahnhofsvorplatz in der Kölner Straße in Bad Münstereifel eine 700 Kilogramm schwere Rüttelplatte.

Zum Aufladen der Rüttelplatte benutzten Unbekannte einen in der Baustelle befindlichen Bagger.

Außerdem versuchten Unbekannte an einem neuen Baucontainer das Türschloss aufzuhebeln.

Die Tür wurde jedoch nicht geöffnet.

Der Wert der Rüttelplatte beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

In Tatzeitraum von Samstag (1. Juni), 16.30 Uhr, bis Montag (3. Juni), 9.30 Uhr wurden Stromkabel von unbekannten Tatverdächtigen an diversen Verteilerkästen auf einer Baustelle in der Straße Am Sportplatz in Mechernich-Satzvey abgeschnitten und vor Ort entmantelt.

Lediglich das Kupfer wurde entwendet.

Insgesamt wurden 150 Meter Kabel abgetrennt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell