Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mädchen auf dem Schulweg verletzt: Polizei sucht Flüchtigen und Zeugen nach Unfallflucht

Dietzenbach (ots)

(lei) Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am heutigen Freitagmorgen in der Töpferstraße zugetragen hat. Eine Achtjährige war gegen 7.40 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie im Bereich der Schömbsstraße von einem bis dato unbekannten Autofahrer angefahren wurde. Das Mädchen verletzte sich dabei am Fuß und lief danach zur Schule, von wo aus die Eltern und folglich auch die Polizei verständigt wurden. Nach Angaben der Schülerin sei der Autofahrer noch kurz stehen geblieben, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, ehe er anschließend weiterfuhr. Der Autofahrer selbst, zu dem bislang keine weitere Beschreibung vorliegt, oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden (065074 837-0).

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

