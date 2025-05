Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ein Verletzter bei Unfall mit drei Autos: 24.000 Euro Sachschaden

Maintal (ots)

(lei) Weil er vermutlich den seitlichen Abstand zu einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug falsch einschätzte, hat ein 30 Jahre alter VW-Fahrer am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er selbst leicht verletzt wurde und Sachschaden von schätzungsweise 24.000 Euro entstand. Gegen 11.50 Uhr war der Maintaler mit seinem Caddy auf der Berliner Straße unterwegs, als er sich aufgrund von Gegenverkehr gen rechten Fahrbahnrand orientierte. Dabei prallte er in das Heck eines abgestellten Fiat, der wiederum auf einen davor parkenden Seat geschoben wurde. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Eine Verletzung am Finger des 30-Jährigen wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

