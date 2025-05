POL-OF: Junge von Auto erfasst: leicht verletzt; Diebstahl von Starkstromkabeln aus Rohbau - Polizei bittet um Hinweise und Ungelöschte Glut setzte Wald in Brand

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Junge von Auto erfasst: leicht verletzt - Hanau

(cb) Ein dreijähriger Junge erlitt am Mittwochnachmittag durch einen Verkehrsunfall in der Salzstraße (10er-Hausnummern) leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Doch was war passiert? Ersten Erkenntnissen nach übersah ein 59 Jahre alter Fahrer eines schwarzen BMW bei der Ausfahrt aus einem Parkhaus das auf dem Gehweg laufenden Kind und erfasste dieses mit seinem Fahrzeug. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz leichte Verletzungen am Ellbogen. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Diebstahl von Starkstromkabeln aus Rohbau - Polizei bittet um Hinweise - Hanau

(fg) Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einem Rohbau in dem Alfred-Nobel-Bogen (einstellige Hausnummer). Die Täter öffneten hierzu einen Bauzaun, der mittels einer Manschette gesichert war und gelangten so auf das Baustellengelände. In der Folge fuhren sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in die Tiefgarage des Gebäudes ein. Dort entwendeten sie insgesamt etwa 360 Meter Starkstromkabel (Kupferkabel mit Ummantelung), die bereits im Gebäudeinneren verlegt und in die Tiefgarage hinabgeführt worden waren. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Tatfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizeistation Hanau I melden (06181 100-120).

3. Ungelöschte Glut setzte Wald in Brand - Bad Orb

(cb) Eine im Wald "Am Bocksberg", nicht fachmännisch gelöschte Grillstelle hat am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, ein Stück eines Waldes in Brand gesetzt. Nach bisherigen Ermittlungen haben bislang Unbekannte zuvor an einer Grillstelle in der Verlängerung der Molkenbergstraße vermutlich ihr Essen gegrillt und sind anschließend von dannen gezogen, ohne das Feuer oder die Glut fachmännisch zu löschen. Der Wind hat dann vermutlich etwas Glut aus der Grillstelle heraus gepustet und so den Wald in Brand gesetzt. Etwa 100 Quadratmeter Wald fielen dem Feuer zum Opfer, wodurch ein Sachschaden von etwa 400 Euro entstand. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 061051 827-0 zu melden.

