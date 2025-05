Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwarzer Mercedes von Brummi gestreift: Hinweise erbeten; Unbekannter setzt Auto in Brand; Wer krachte in den roten Tesla? Zeugen gesucht und mehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schwarzer Mercedes von Brummi gestreift: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Der Fahrer eines schwarzen Mercedes stand am Montagvormittag an einer rot zeigenden Ampel der Kreuzung Odenwaldring / Senefelderstraße, als ein vorbeifahrender Brummi, gegen 11 Uhr, den schwarzen Wagen streifte. Hierdurch wurde der Mercedes großflächig an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Brummi-Fahrer. Der Laster mit Anhänger soll ein GI-Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 069 8098-5100 Zeugenhinweise entgegen.

2. Unbekannter setzt Auto in Brand - Offenbach

(lei) Eine bisher unbekannter Täter hat sich im Zeitraum vom 5. bis 14. Mai an einem 5er BMW im Karl-Herd-Weg (dreistellige Hausnummern) zu schaffen gemacht und diesen beschädigt. Dabei wurde ein kleines Fenster an der hinteren Tür auf der Fahrerseite zerstört und der Innenraum beschädigt, indem unter anderem die Sitze angezündet wurden. Es liegen derzeit weder Täterhinweise noch Zeugenaussagen vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

3. Wem gehört das Fatbike? - Offenbach

(cb) Bereits Anfang Februar wurde ein grau/orangefarbenes Pedelec der Marke "Lankelesei" vom Typ MG600 Plus bei einem mutmaßlichen Tatverdächtigem sichergestellt. Bisherige Ermittlungen haben bislang keine Hinweise auf den tatsächlichen Eigentümer erbracht, weshalb die Polizei nun Lichtbilder des gestohlenen Fatbikes veröffentlicht. Der Eigentümer des Zweirades setzt sich bitte telefonisch mit den Polizeibeamten der Offenbacher Polizei (Telefonnummer: 069 8098-5100) in Verbindung.

Hinweis: Dieser Meldung sind 2 Fotos beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

4. Betrüger flogen auf - Neu-Isenburg

(cb) Die dreisten Betrüger hatten vielleicht schon in Gedanken das viele Geld ausgegeben, was sie von einer Rentnerin in Neu-Isenburg bekommen sollten, doch daraus wurde nichts, denn ihr Schwindel flog auf. Diese gaben sich seit Dienstagabend am Telefon als Polizisten aus, belogen sie und forderten von der 84 Jahre alten Rentnerin mehrere tausend Euro. Vorerst glaubte die Seniorin den Schwindel, doch nachdem sie am Mittwoch das geforderte Geld bei ihrer Bank abgehoben hatte, suchte sie noch die Polizeistation in Neu-Isenburg auf, um sich nach dem vermeintlichen Kollegen, welcher sie angerufen hatte, zu erkundigen. Den richtigen Beamten in Neu-Isenburg war schnell klar, dass die Dame nur knapp einem Betrug entkommen war und leiteten ein dementsprechendes Strafverfahren gegen die noch unbekannten, leer ausgegangenen Betrüger ein. Um auf Betrugsanrufe wie diese nicht hereinzufallen, raten die Beamten erneut:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Die Täter versuchen gezielt, bei den Opfern eine Stresssituation durch erfundene Geschichten zu erzeugen. Meist erfolgt die Kontaktaufnahme zunächst telefonisch; die Betrüger geben etwa vor, dass ein Bekannter oder Verwandter einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun eine Kaution zur Freilassung des Bekannten zahlen müsse oder das Vermögen des Angerufenen nicht sicher sei, weil - wie in diesem Fall vorgegaukelt - Kriminelle es darauf abgesehen hätten. Nehmen Sie sich daher Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Legen Sie einfach auf und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

5. Wer krachte in den roten Tesla? Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(cb) Bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend, gegen 22.50 Uhr, im Kreuzungsbereich Bundesstraße 459 / Landesstraße 3117 ereignete, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines roten Tesla mit OF-Kennzeichen gerade die Kreuzung überqueren, als der bislang unbekannte Unfallverursacher in seinem Fahrzeug das für ihn zeigende Rotlicht der Ampel missachtete und in den Kreuzungsbereich einbog. Hier kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Tesla wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite im Heckbereich beschädigt. Der unfallverursachende Fahrer, der etwa 20 Jahre alt war, stieg kurz aus und sagte, dass er gleich zurückkommen würde, bestieg sein Auto und fuhr davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Beamten.

Offenbach, 15.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell