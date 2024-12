LPI-J: Schaltkasten beschädigt

Apolda (ots) - Am Wochenende vom 29. November bis 01. Dezember 2024 fand das Lichterfest am Markt in Apolda statt. Neben verschiedenen musikalischen Darbietungen und Feuerwerk, gab es am Samstag den 30. November einen Lampionumzug ausgehend von der Lutherkriche. Dieser wurde durch Beamte der Polizei Apolda begleitet. Bis zur Erstellung dieser Pressemittteilung kam es zu keinerlei nennenswerten Störungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

