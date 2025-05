Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche in Linienbus geschlagen und beleidigt; Wer hat den E-Scooter geklaut? Stein auf Auto geworfen: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Jugendliche in Linienbus geschlagen und beleidigt - Hanau

(lei) Nachdem eine Jugendliche am Dienstag in einem Linienbus körperlich und verbal angegangen wurde, laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die 16-Jährige, so die bisherigen Erkenntnisse, sei gegen 14.15 Uhr in der Linie 1 in Richtung Kesselstadt unterwegs gewesen, als sie von einer etwa 1,60 Meter großen und schlanken Frau mit bräunlichen Haaren geschlagen und in Bezug auf ihre Herkunft beleidigt worden sein soll. Die Unbekannte, die eine schwarze Umhängetasche getragen und mit einem langen grauen Kleid mit Spaghettiträgern bekleidet gewesen sein soll, stieg anschließend an der Haltestelle "Kastanienallee" aus und lief weg. Die sofortige Fahndung nach ihr durch die hinzugerufene Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Insassen des Busses sowie weitere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei Hinweisen zu der Tat oder der Täterin unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

2. Farbschmierereien im Eingangsbereich von Schule - Hanau

(cb) Mehrere Schriftzüge sprühten Unbekannte zwischen Donnerstag (8. Mai) und Mittwoch (14. Mai) mit schwarzer Farbe auf ein Gebäude, welches sich im Akazienweg (einstellige Hausnummern) befindet. Hier wird der entstandene Sachschaden mit circa 500 Euro angegeben. Nur einen Tag später wurde die Polizei über erneute Farbschmierereien an der gleichen Anschrift informiert. Diesmal hatten Unbekannte zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 7.40 Uhr, den Eingangsbereich des öffentlichen Gebäudes mit ähnlichen Schriftzügen beschmiert. Die Täter nutzen diesmal einen schwarzen Stift und verursachten einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

3. Wer hat den E-Scooter geklaut? - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen eines E-Scooter-Diebstahls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen schwarzen Max G30D des Herstellers "Segway". Der Besitzer hatte seinen Scooter, gegen 18 Uhr, am Fahrradständer "Am Markt" (einstellige Hausnummern) angeschlossen und musste bei seiner Rückkehr, gegen 21.20 Uhr, feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und das Gefährt gestohlen war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120.

4. Stein auf Auto geworfen: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Schlüchtern

(fg) Vom Schulgelände aus soll ein Kind aus einer Gruppe heraus am Donnerstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, im Struthweg einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen haben. Am weißen Audi A5 Sportback entstand ein Schaden von rund 500 Euro, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

5. Stromkasten beschädigt: Wer hat Hinweise zu Mann mit Zopf? - Schlüchtern

(fg) Ein Unbekannter soll am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Straße "Alte Bahnhofstraße" sowie im Rötheweg unterwegs gewesen sein und lautstark herumgeschrien haben. Er hatte einen Zopf und trug ein beiges Hemd. Im selben Bereich kam es am Donnerstagnachmittag zur Beschädigung an einem Stromkasten; der entstandene Sachschaden beläuft sich hierbei auf rund 500 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Zopf tragende Unbekannte für den Schaden verantwortlich sein könnte. Die Polizei in Schlüchtern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 16.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

