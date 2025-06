Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bedroht Passanten - Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim greifen ein

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 14:25 Uhr hielt sich ein 45 Jahre alter Mann auf einem Spielplatz in der Alphornstraße auf. Dort soll der alkoholisierte Mann aus seiner Hosentasche einen Hammer und eine Axt gezogen und Passanten bedroht haben. Der Mann lief anschließend in Richtung Langstraße und schlug dort mit dem Hammer auf mehrere Pfosten ein. Als der Mann im Bereich der Lortzingstraße auf eine Frau sowie zwei Kinder zuging und diese bedrohte, griffen zwei mutige Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in das Geschehen ein. Einer der Mitarbeiter überwältigte den Mann und fixierte diesen am Boden. Ein zur Hilfe eilender Passant wählte den Notruf der Polizei. Mithilfe eines weiteren Mitarbeiters des Ordnungsdienstes konnte der 45-Jährige bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Der 45-Jährige wurde für weitere strafprozessuale Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht.

Da sich die Passanten bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort befanden, bittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Zeugen, insbesondere die durch den Mann bedrohten Passanten, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

