POL-LM: Suchmaßnahmen nach 6-jährigem Jungen aus Weilburg

Suchmaßnahmen nach 6-jährigem Jungen aus Weilburg, Weilburg, Mittwoch, 09.04.2025

(da)Die Suchmaßnahmen nach dem 6-jährigen Pawlos in Weilburg dauern an.

Wie auch heute suchten Taucher des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz mit Booten und Unterstützung spezialisierter Suchhunde die Lahn wiederholt ab. Leider haben die Maßnahmen bisher nicht zum Auffinden des Kindes geführt.

Die Suche nach Pawlos wird auch in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt. Die Polizei setzt dabei weiterhin auf die Bevölkerung und deren mögliche Beobachtungen sowie die Auswertung weiterer Hinweise. Die Polizeipräsenz in der Weilburger Innenstadt wird nun in Bezug auf die Suchmaßnahmen weiter reduziert. Die Ermittlungen laufen weiterhin im Hintergrund und neue Hinweise werden unverzüglich geprüft. Entsprechend wird auch der polizeiliche Kräfteansatz bei neuen Erkenntnissen umgehend wieder erhöht.

Die Polizei bittet darum, von Spekulationen, insbesondere in den sozialen Medien, abzusehen. Vornehmlich geht es hier um die Gerüchte, die aufgrund eines Videos entstanden sind, das Pawlos mit einem Mann auf der Straße in Weilburg zeigt. Der Mann, der auf dem Video zu sehen ist, hatte Pawlos noch vor Bekanntwerden seines Verschwindens zufällig auf einer stark befahrenen Straße gesehen und ihn von der Fahrbahn auf den Bürgersteig geführt. Pawlos konnte, während der Mann den Polizeinotruf wählte und seine Beobachtung schilderte, davonlaufen. Auch die sofort entsandten Streifen konnten Pawlos nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei steht in engem Kontakt mit dem Mann.

Sollten Sie Erkenntnisse zum Aufenthaltsort von Pawlos haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Polizei. Das Hinweistelefon bleibt diesbezüglich auch in den kommenden Wochen unter der bereits bekannten Telefonnummer (06431) 9140-599 bestehen.

