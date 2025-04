PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 65-Jähriger aus Bad Camberg vermisst

Limburg (ots)

Bad Camberg, Mittwoch, 08.05.2025

Seit Mittwoch, 08.05.2025, wird der 65-Jährige Marek Lojewski vermisst. Herr Lojewski hat am Vormittag die Wohnung in Bad Camberg verlassen und seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Er ist 1,70 Meter groß, sehr schlank, hat eine Glatze sowie Dreitagebart und ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans, weißen Turnschuhen und Basecap. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen, möglicherweise orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Limburg unter - 06431 91 400 - oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

