PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Reifen zerstochen+++Einbruch in Elektrogeschäft scheitert+++Elektronikteile aus PKW ausgebaut+++Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Limburg (ots)

1. Reifen zerstochen,

Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 03.04.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 05.04.3025, 07:15 Uhr

(cw)Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen zerstach eine unbekannte Person in Limburg die Reifen eines Autos.

Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Samstag, 07:15 Uhr, wurde ein in der Westerwaldstraße geparkter roter Skoda das Ziel einer Sachbeschädigung. Eine unbekannte Person zerstach alle vier Reifen und hinterließ einen Zettel an dem Fahrzeug. Über eine ähnliche Tat wurde bereits am Sonntag berichtet. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6007182 - Meldung 4)

Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu benachrichtigen.

2. Einbruch in Elektrogeschäft scheitert,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Freitag, 04.04.2025, 19:15 Uhr bis Samstag, 05.04.2025, 08:55 Uhr

(cw)In der Nacht auf Samstag versuchten Einbrecher, in ein Elektronikgeschäft in Bad Camberg einzubrechen.

Nach ersten Ermittlungen hatten sich unbekannte Personen zwischen 19:15 Uhr und 08:55 Uhr auf das Dach des Geschäfts in der Beuerbacher Landstraße begeben und dort mit einem Werkzeug versucht, über das Dach in die Innenräume einzudringen. Aus bislang unbekannten Gründen flohen die Täter jedoch, bevor sie in das Innere gelangten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Elektronikteile aus PKW ausgebaut,

Bad Camberg, Dieselstraße, Sonntag, 06.04.2025, 15:00 Uhr bis 21:20 Uhr

(cw)Am Sonntag brachen Diebe in ein abgestelltes Fahrzeug in Bad Camberg ein und stahlen Elektronikteile.

Zwischen 15:00 Uhr und 21:20 Uhr hatten unbekannte Personen zunächst die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Dieselstraße geparkten schwarzen VW zerstört. Anschließend bauten die Diebe elektronische Bauteile aus und flohen mit diesen. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, wenden Sie sich an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

4. Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt,

Brechen, Niederbrechen, Bundesstraße 8, Limburger Straße, Samstag, 05.04.2025, 12:50 Uhr

(cw)Eine Frau wurde am Samstagmittag bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 8 in Brechen verletzt.

Gegen 12:50 Uhr bemerkte die 23-Jährige Fahrerin eines Seats zu spät, dass mehrere Fahrzeuge vor ihr in der Limburger Straße anhalten mussten. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Skoda einer 31-Jährigen. Auch ein vor dem Skoda stehender VW wurde beschädigt.

Eine 31-jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Seat wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell