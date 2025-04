PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Container angegangen +++ Kupferfigur aus Wegkreuz entwendet +++ Anrufe von falschen Polizeibeamten +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Container angegangen,

Limburg, Sainte-Foy-Straße, Mittwoch, 02.04.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 03.04.2025, 10:20 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch und Donnerstag hatten Diebe einen Container auf einem Firmengelände in Limburg im Visier. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr auf das Gelände in der Sainte-Foy-Straße. Zunächst hielt die Tür den Hebelversuchen der Einbrecher stand. Anschließend öffneten sie gewaltsam das Fenster eines Bürocontainers und gelangten so ins Innere. Mit etwas Bargeld traten sie schließlich unbemerkt die Flucht an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Kupferfigur aus Wegkreuz entwendet,

Hadamar, Oberweyer, Steinbacher Straße, Donnerstag, 20.03.2025 bis Dienstag, 01.04.2025, 10:30 Uhr

(ro)Unbekannte Diebe entwendeten in den letzten 2 Wochen die Kupferfigur eines Wegkreuzes im Bereich Hadamar-Oberweyer.

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.03.2025 bis Dienstag, 01.04.2025 machten sich die Täter an einem Wegkreuz auf einem Feldweg nahe der Steinbacher Straße zu schaffen und hebelten die Kupferfigur aus dem Holzkreuz. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldwegs wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu informieren.

3. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten, Limburg, Freitag, 04.04.2025

(ro)In Limburg kam es am Freitag vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

4. Verkehrsunfallflucht,

Elbtal, Dorchheim, Kirchstraße, Donnerstag, 03.04.2025, 11:20 Uhr bis 13:00 Uhr

(ro)Ein geparktes Auto wurde im Laufe des Donnerstags in Elbtal-Dorchheim beschädigt. Die verursachende Person flüchtete vom Unfallort. Gegen 11:20 Uhr hatte eine Frau ihren weißen BMW auf einem Parkplatz in der Kirchstraße abgestellt. Als sie gegen 13:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den BMW touchiert und beschädigt hatte. Anschließend fuhr die Fahrerin oder der Fahrer davon, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Sachschaden an dem Opel beträgt etwa 4.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

