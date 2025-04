POL-LM: ROADPOL Speedmarathon am 9.4.2025 - Polizei gibt Messstellen bekannt

Limburg (ots) - Suchmaßnahmen nach 6-Jährigem aus Weilburg, Weilburg, Freitag, 04.04.2025 (da)Die Suche nach dem 6-jährigen Pawlos aus Weilburg dauert an. Auch in den nächsten Wochen werden Taucher des Hessischen Präsidiums Einsatz an und in der Lahn nach Pawlos suchen. Unabhängig davon konzentriert sich die Polizei verstärkt auf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese beinhalten weiterhin mögliche ...

mehr