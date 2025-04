PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Passant angegriffen+++ Mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen+++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Passant angegriffen,

Limburg, Mundipharmastraße, Mittwoch, 02.04.2025, 15:50 Uhr

(cw)Am Mittwochnachmittag wurde in Limburg ein Mann verletzt, nachdem er zuvor bei einem vermeintlichen Streit helfen wollte.

Gegen 15:50 Uhr beobachtete der 41-Jährige aus Beselich, wie ein Mann in der Mundipharmastraße vermeintlich eine Frau herumstoßen würde. Der 41-Jährige stellte den mutmaßlichen Angreifer, einen 26-Jährigen, zur Rede, woraus sich zunächst ein verbaler Streit entwickelte, der wenig später auch körperlich fortgesetzt wurde. In dieser Auseinandersetzung trat der 26-Jährige den Helfer und verletzte ihn. Auch der Angreifer wurde verletzt. Beide musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Auslöser des Konflikts war letztendlich, dass der 26-Jährige eine ihm bekannte Frau geschubst hatte, was von dieser auch bestätigt wurde.

2. Mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen, Beselich, Niedertiefenbach, Zum Hullerweg, Samstag, 29.03.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 17:25 Uhr

(cw)Zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag stahlen Diebe in Beselich mehrere Pedelecs aus einer Garage. Im genannten Zeitraum hatten sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zugang zum Grundstück in der Straße "Zum Hullerweg" in Niedertiefenbach verschafft. Aus einer auf dem Grundstück befindlichen Garage entwendeten sie anschließend mehrere Pedelecs der Marke "Cube" im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

3. Verkehrsunfallflucht,

Bad Camberg, Eichbornstraße, Dienstag, 01.04.2025, 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr

(cw)Am Dienstagvormittag wurde ein PKW in Bad Camberg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer floh vom Unfallort.

Gegen 10:45 Uhr hatte eine Frau ihren grünen Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Eichbornstraße abgestellt. Als sie gegen 13:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Opel touchiert und beschädigt hatte. Anschließend fuhr die Fahrerin oder der Fahrer davon, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Sachschaden an dem Opel beträgt etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

