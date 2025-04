PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Stromkabel aus Solarpark gestohlen+++ Einbruch in Wohnmobil+++ Personen flüchten nach Verkehrsunfall+++ Unfallflucht auf Parkplatz

Limburg (ots)

1. Stromkabel aus Solarpark gestohlen,

Dornburg, Landesstraße 3364, Montag, 31.03.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 05:25 Uhr

(cw)In der Nähe von Dornburg entwendeten Diebe in der Nacht auf Dienstag Kabel aus einem Solarpark.

Zwischen 18:00 Uhr und 05:25 Uhr waren die Täter zunächst auf das Gelände des an der Landesstraße 3364 zwischen Dornburg und Elbtal befindlichen Solarparks gelangt. Von dort entwendeten sie Kabel der Solarmodule und beschädigten weiterhin einige davon. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

2. Einbruch in Wohnmobil,

Waldbrunn, Ellar, Im Langen Morgen Montag, 31.03.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 07:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag brachen Diebe in Waldbrunn ein Wohnmobil auf und entwendeten mehrere Gegenstände.

Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr brachen unbekannte Personen das auf einem Parkplatz "Im Langen Morgen" in Ellar geparkte Wohnmobil auf Basis eines Mercedes Benz auf. Anschließend wurden verschiedene technische Geräte aus dem Innenraum gestohlen. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Personen flüchten nach Verkehrsunfall,

Bereich Bad Camberg, Kreisstraße 514 in Fahrtrichtung Dombach, Dienstag, 01.04.2025, 09:40 Uhr

(cw)Auf der Kreisstraße 514 bei Bad Camberg kam am Dienstagmorgen ein PKW von der Fahrbahn ab. Die Insassen flüchteten von der Unfallstelle.

Gegen 09:40 Uhr befuhr ein weißer MG mit drei Insassen die K 514 in Richtung Dombach. In einer Kurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anstatt sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, flohen diese zunächst vom Unfallort. Einer der Insassen, ein 14-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis konnte in der Nähe angetroffen werden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Personen flüchteten beim Erblicken der Polizei. Der Grund, warum die drei Insassen geflohen waren, konnte ebenfalls geklärt werden. Das Fahrzeug war zur Fahndung ausgeschrieben. An diesem entstand ein Schaden von über 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei in Limburg übernommen. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf die flüchtigen Personen oder den Fahrer geben können, werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

4. Unfallflucht auf Parkplatz,

Limburg, Austraße, Montag, 31.03.2025, 15:10 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 12:30 Uhr

(cw)Zwischen Montagnachmittag und Dienstmittag verursachte eine unbekannte Person in Limburg einen Unfall und entfernte sich von der Unfallstelle.

Um 15:10 Uhr am Montag hatte ein junger Mann seinen grauen BMW auf einem Parkplatz in der Austraße abgestellt. Als er am folgenden Tag, gegen 12:30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Person den BMW beschädigt hatte und anschließend weggefahren war. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

