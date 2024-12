POL-HI: E-Scooter gestohlen

Hildesheim (ots) - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter, die sich als angebliche Wasserwerker ausgegeben haben, sind am vergangenen Donnerstag (05.12.2024) und gestern (09.12.2024) in den Bereichen Holle, Lamspringe und Alfeld in Erscheinung getreten. In zwei Fällen gelang es ihnen, Beute bei älteren ...

mehr