Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorsicht - Falsche Handwerker im Landkreis Hildesheim unterwegs! Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter, die sich als angebliche Wasserwerker ausgegeben haben, sind am vergangenen Donnerstag (05.12.2024) und gestern (09.12.2024) in den Bereichen Holle, Lamspringe und Alfeld in Erscheinung getreten. In zwei Fällen gelang es ihnen, Beute bei älteren Menschen zu machen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter bzw. vollendeter Trickdiebstähle, prüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge gingen die Täter nach dem bekannten Muster vor, indem sie sich bei den älteren Bewohnern als vermeintliche Handwerker ausgaben, die wegen eines Schadens in der Nachbarschaft da wären und zwingend in die Wohnungen der Senioren müssten.

Am Donnerstag letzter Woche versuchten die Täter am späten Vormittag in das Haus einer Frau im Holler Ortsteil Derneburg zu kommen. Diese erkannte den Schwindel allerdings und ließ die Fremden nicht hinein.

Etwa 30 Minuten später kam es im Bereich der Holler Marktstraße zu einer weiteren Tat. Hier schafften es die Unbekannten, in die Wohnung eines älteren Paares zu kommen und Geld zu stehlen.

Am gestrigen Montagvormittag erschien ein vermeintlicher Wasserwerker gegen 09:30 Uhr bei einer Bewohnerin im südöstlichen Teil von Lamspringe. Dem Mann gelang es ebenfalls, sich Zutritt ins Haus zu verschaffen. Als er wieder weg war, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Schmuck.

Eine gute Stunde später klingelte ein angeblicher Handwerker bei einem älteren Ehepaar im Alfelder Ortsteil Röllinghausen. Nachdem er die Wohnräume betreten hatte, wurden die Senioren jedoch skeptisch und schickten den Fremden wieder weg.

Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wem sind am letzten Donnerstag und gestern in den genannten Orten fremde Personen, mutmaßlich in Arbeits- bzw. Monteurkleidung, aufgefallen?

Wer kann ferner Angaben zu ortsfremden Fahrzeugen mit womöglich auswärtigen Kennzeichen machen?

Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Ermittler wichtig sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell