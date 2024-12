Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Unfall in der Hildesheimer Nordstadt gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Verkehrsunfall in der Martin-Luther-Straße am Samstagabend (07.12.2024), gegen 22:45 Uhr, suchen die zuständigen Ermittler der Polizei nach möglichen Zeugen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen geriet ein 24-Jähriger mit einem BMW beim Befahren der Martin-Luther-Straße in Richtung Steuerwalder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Metallbügeln und einer Laterne. Zuvor soll dem Mann auf Höhe der Melanchthonstraße ein anderes Auto entgegengekommen sein, welches so weit links gefahren sei, dass der BMW-Fahrer habe ausweichen müssen. Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelte, ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

