PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Suchmaßnahmen nach 6-Jährigem aus Weilburg

Limburg (ots)

Suchmaßnahmen nach 6-Jährigem aus Weilburg, Weilburg, Freitag, 04.04.2025

(da)Die Suche nach dem 6-jährigen Pawlos aus Weilburg dauert an. Auch in den nächsten Wochen werden Taucher des Hessischen Präsidiums Einsatz an und in der Lahn nach Pawlos suchen. Unabhängig davon konzentriert sich die Polizei verstärkt auf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese beinhalten weiterhin mögliche Beobachtungen aus der Bevölkerung. Hier setzen die Ermittlerinnen und Ermittler vor allem auf die bundesweite Fahndung mit Werbetafeln, die neue Hinweise erbringen sollen. Darüber hinaus werden derzeit die seitens der Bundeswehr zur Verfügung gestellten Übersichtsaufnahmen ausgewertet. Der entscheidende Hinweis blieb jedoch bisher leider aus. Für Medienschaffende ergeht der Hinweis, dass die Pressehotline am kommenden Wochenende für allgemeine Anfragen nicht besetzt ist. Bei neuen Entwicklungen werden Sie zeitnah über diesen Kanal informiert und die bekannte Telefonnummer wird ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Von proaktiven Anrufen, auch bei den jeweiligen Polizeidienststellen, bitten wir abzusehen. Sollten Sie Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Pawlos gemacht haben, wenden Sie sich bitte weiterhin rund um die Uhr an das Hinweistelefon unter der Rufnummer (06431) 9140-599.

