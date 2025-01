Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B 281

Saalfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Abzweig Unterwellenborn auf der B 281 in Saalfeld, kam es am Donnerstag, den 23.01.2025, gegen 18:00 Uhr. Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr aus Saalfeld kommend in Richtung Pößneck. Am Abzweig Unterwellenborn/Kamsdorf, wollte ein 19-jähriger PKW-Fahrer auf die B 281 auffahren und übersah dabei die 56-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Die beiden Autos kollidierten. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von mehr als 8000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell