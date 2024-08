LPI-GTH: Fußgänger verletzt

Ruhla (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde ein 36-jähriger Führer eines Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von 0,57 Promille . Es schloss sich ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Eisenach an. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

