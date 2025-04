PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Diebesbande bricht in Garagen/Schuppen in Elz ein+++versuchter Einbruch in Wohnhaus und Transporter, Einbruch in Schuppen+++24 Stühle gestohlen+++Unfall mit leichtverletzter Frau+++

Limburg (ots)

1. Angeln aus Garage gestohlen

Tatort: 65604 Elz, Oderstraße

Tatzeit: Donnerstag, 03.04.25, 21:00 Uhr bis Freitag, 04.04.25, 09:23 Uhr

Hintere Garagentür aufgehebelt und zwei Angeln entwendet. Ein unbekannter Täter hebelte die auf der Rückseite der Garage gelegenen Tür auf und entwendete dort zwei Angeln.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 550,-EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Garage und zwei E-Bikes entwendet

Tatort: 65604 Elz, Oderstraße

Tatzeit: Freitag, 04.04.25, 01:33 Uhr bis Freitag, 04.04.25, 02:00 Uhr

Unbekannte Täter stiegen durch ein Fenster in die Garage ein, öffneten das Rolltor und entwendeten zwei E-Bikes. Zunächst begaben sich der oder die Täter in den Garten und versuchten die Tür zur Garage aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie das Fenster auf und stiegen ein. Sie öffneten das Rolltor und entwendeten zwei CANYON E-Bikes in Wert von ca. 8700,-EUR. Des Weiteren entstand Sachschaden von etwa 5000,- EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen

3. E-Bike aus Schuppen gestohlen

Tatort: 65604 Elz, Oderstraße

Tatzeit: Donnerstag, 03.04.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 04.04.2025, 11:09 Uhr

Diebstahl eines E-Bikes aus Schuppen. Die Täter überstiegen einen ca. 150 cm hohen Zaun eines Grundstücks. Dort brachen die unbekannten Täter das Vorhängeschloss auf und entwendeten ein E-Bike Marke BULLS im Wert von ca. 8000,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen

4. Weiteres E-Bike in Elz gestohlen

Tatort: 65604 Elz, Quarzweg

Tatzeit: Freitag, 04.04.25, 01:33 Uhr bis Freitag, 04.04.25, 02:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ein E-Bike von der Terrasse. Die Täter begaben sich auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Auf der Terrasse war das E-Bike, Marke CUBE abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Täter entwendeten das Fahrrad mit samt der Sicherung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Versuchter Einbruch in Wohnhaus und Transporter, Einbruch in Schuppen

Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Fahnenstraße

Tatzeit: Freitag, 04.04.25, 00:00 Uhr bis Freitag, 04.04.25, 07:30 Uhr

Der oder die unbekannten Täter Versuchten in das Wohnhaus, den Transporter und in den Schuppen zu gelangen. Dies gelang nur in einem Fall. Der oder die Täter versuchten in das Wohnhaus zu gelange, beschädigte aber lediglich die Haustür. Des Weiteren wurde der Transporter des Geschädigten an der Straße auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Es wurde aber nichts aus dem Transporter entwendet. Jedoch gelang es den Tätern das Schloss zum Schuppen zu öffnen. Dort wurden insgesamt sechs Motorsägen, ein Freischneider, ein Hochentaster und zwei Heckenscheren. Alles Geräte sind von der Marke Stihl. Die entwendeten Geräte haben einen Wert von insgesamt 8.000,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

6. 24 Stühle vor einer Bäckerei entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 117

Tatzeit: Donnerstag, 03.04.25, 20:10 Uhr bis Freitag, 04.04.25, 04:40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten 24 Stühle vor einer Bäckerei. In der Nacht wurde von Außenbestuhlung des Kaffees insgesamt 24 Stühle entwendet. Die Stühle waren nicht gegen Wegnahme gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: 35789 Weilmünster-Lützendort, Weilstraße (L3025)

Unfallzeit: Freitag, 04.04.25, 19:00 Uhr

Ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster befuhr die Weilstraße (L3025) in Weilmünster-Lützendorf aus Richtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung Weilmünster. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Weilmünster kam ihm auf der gleichen Strecke entgegen. Der 64-Jährige beabsichtigte in Höhe der Ringstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 25-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 25-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,-EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell