PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall +++ Pkw-Fahrer unter Alkohol und BTM +++ Unfallflucht vorgetäuscht +++ 4 Pkw-Reifen zerstochen +++ Pkw überschlägt sich +++ Streitigkeiten zw. Wirt - Gast +++ Versuchter Pkw Diebstahl

Limburg (ots)

1.

Pkw nimmt Roller die Vorfahrt / Versicherung und Führerschein fehlen

Dornburg-Frickhofen, Ringstraße-Wiesenstraße Freitag, 04.04.2025, 16:56 Uhr

(FD) Am Freitagnachmittag wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer in Frickhofen leicht verletzt, nachdem er im Kreuzungsbereich durch einen Pkw-Fahrer übersehen wurde und dieser ihm die Vorfahrt nahm. Der jugendliche Fahrer des Rollers befuhr die Wiesenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Ringstraße weiter geradeaus zu fahren. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Renault befuhr die Ringstraße und wollte im Kreuzungsbereich ebenfalls weiter geradeaus fahren. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den von rechts kommendem Roller und stieß mit seiner Front gegen das bevorrechtigte Zweirad. Durch den Zusammenstoß stürzt der Fahrer des Rollers auf die Fahrbahn und kollidiert noch leicht mit einer Grundstücksmauer. Aufgrund von Kopfverletzungen wurde der Rollerfahrer vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass für das Zweirad kein aktuelles Versicherungskennzeichen vorliegt. Zudem ist der Fahrer des Rollers nicht im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis gewesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2.

Pkw-Kontrolle führt zur Blutentnahme / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Limburg-Offheim, Kapellenstraße

Sonntag, 06.04.2025, 00:59 Uhr

(FD) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Durch eine Streife der Polizeistation Limburg wurde am frühen Sonntagmorgen der 27-jährige Fahrer eines Pkw BMW kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer Anhaltspunkte dafür, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmittel steht. Daher wurde der Fahrer festgenommen und zur Polizeistation Limburg verbracht. Dort erfolgte durch einen Arzt eine Blutentnahme. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Beschuldigte keinen besitzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte wurde eingeleitet.

3.

Vermeintliche Verkehrsunfallflucht entpuppt sich als Alleinunfall

Elbtal-Heuchelheim, Bundesstraße 54 - Landstraße 3046 Samstag, 05.04.2025, 19:45 Uhr

(FD) Ein angeblicher Unfallbeteiligter erscheint am Samstag mit seinem beschädigten Pkw auf der Polizeistation in Limburg um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Der 23-jähreige aus dem Landkreis Limburg Weilburg gab in seiner Vernehmung an, im Einmündungsbereich der B54 / L3041 von einem unbekannten Lkw touchiert worden zu sein. Der LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Ermittlungen an der Unfallstell erhärteten jedoch den Verdacht, dass der Unfall so wie angezeigt nicht stattgefunden hat. Aufgrund der Spuren konnte herausgefunden werden, dass es zu einem Alleinunfall kam und der Anzeigenerstatter mit seinem Pkw in die Leitplanke fuhr. Dabei wurden der Pkw und die Leitplanke beschädigt. Aufgrund des Anfangsverdachtes wurde gegen den Anzeigenerstatter eine Ermittlungsverfahren wegen vortäuschen einer Straftat eingeleitet.

4.

Pkw beschädigt - 4 Reifen zerstochen

Limburg, Wasserhausweg, Parkplatz unterhalb der Lahnbrücke Donnerstag, 03.04.2025, 15:00 - Samstag, 05.04.2025, 18:00

(FD) Unbekannte Täter beschädigten an einem geparkten Pkw alle 4 Reifen, indem diese mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen wurde. Der Pkw, Audi A3, versehen mit tschechischen Kennzeichen, wurde durch die Geschädigte am Donnerstagnachmittag ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz unterhalb der Lahnbrücke, abgestellt. Am Samstag kam die Geschädigte zu ihrem Pkw zurück und bemerkte, dass sämtliche Reifen beschädigt wurden. Zudem wurde an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein Schreiben hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

5.

Hausfriedensbruch

Weilburg, Erbstollen

Samstag, 05.04.2025, 15:00 Uhr

(JB) Eine private Hütte auf einem Gartengrundstück hatten zwei Weilburger offenbar zu ihrem neuen Aufenthaltsort auserkoren. Die beiden Männer im Alter von 49 und 41 Jahren hatten sich ohne Berechtigung auf das umfriedete Gartengrundstück des Geschädigten begeben und sich dort vermutlich über einen längeren Zeitraum in einer Hütte niedergelassen. Die Polizei in Weilburg wurde durch einen aufmerksamen Passanten über die beiden verdächtigen Personen informiert und konnte die beiden Beschuldigten noch in der Gartenhütte antreffen. Die Männer wurden durch die Streife des Grundstückes verwiesen. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch verantworten.

6.

Pkw überschlagen - Unfall mit Verletzten

Weinbach, Einmündung K439 / L3021

Samstag, 05.04.2025, 19:30 Uhr

(JB) Am gestrigen Samstag gegen 19:30 Uhr beabsichtigte eine 77-jährige Frau aus der Gemeinde Villmar mit ihrem Pkw Fiat von der Kreisstraße 439, aus Richtung Laubuseschbach kommend, bei Blessenbach in die Landesstraße 3021 einzubiegen. Hierbei missachtete die Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Blessenbach fahrenden Pkw Hyundai. Infolge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge überschlug sich der Hyundai und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde sowohl die aus der Gemeinde Weinbach stammende 36-jährige Fahrerin des Hyundai, als auch ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von vier und einem Jahr verletzt. Die Verletzten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 23.000 EUR geschätzt.

7.

Auseinandersetzung in Gaststätte

Weilburg, Langgasse

Sonntag, 06.04.2025 gg. 04:00 Uhr

(JB) Als der Wirt einer Gaststätte in der Langgasse sein Lokal gegen 04:00 Uhr schließen wollte, zeigte sich ein Gast hiermit offenbar nicht einverstanden. Nachdem der Wirt den Gast aufgefordert hatte sein Lokal zu verlassen, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Gast den Wirt körperlich anging und u.a. in dessen Gesicht schlug. Im Zuge der Auseinandersetzung beschädigte der Gast zudem noch einen Billardtisch, bevor er die Örtlichkeit schließlich verlies. Gegen den rabiaten Gast wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

8.

Pkw Diebstahl misslingt

Limburg, Robert-Bosch-Straße

Sonntag, 06.04.2025, 02:39 Uhr

(FD) Durch unbekannte Täter wurde am frühen Sonntagmorgen versucht, ein geparktes Fahrzeug, Pkw JEEP Cherokee, zu stehlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum verschlossenen Pkw und gelangten in den Fahrgastraum. Dort wurde mehrfach erfolglos versucht, den Pkw zu starten. Aufgrund der vorhandenen Fahrzeugtechnik erhielt der Anzeigenerstatter um 02:39 Uhr mehrere Benachrichtigungen auf sein Mobiltelefon über die Startversuche, ging jedoch von einer technischen Störung aus. Am nächsten Morgen konnte der Anzeigenerstatter über eine im Innenraum verbaute Kamera Hinweise erlagen und verständigte die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell