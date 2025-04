Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ueckermünde (ots)

Am Samstagvormittag, dem 05.04.2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 31 in der Nähe der Ortschaft Bugewitz. Nach ersten Erkenntnissen kam eine 56-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in das Klinikum Anklam verbracht. Am verunfallten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen sowie zur Bergung des Fahrzeugs musste die L31 in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen und dauern an. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

