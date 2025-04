PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Hilfsbereitschaft ausgenutzt und bestohlen+++Einbruch in Museumsshop scheitert+++Einbruch in Kirchengebäude

Limburg (ots)

1. Hilfsbereitschaft ausgenutzt und bestohlen, Limburg, Mundipharmastraße, Samstag, 05.04.2025, 14:00 Uhr

(cw)Dreiste Diebe nutzten am Samstagnachmittag in Limburg die Hilfsbereitschaft eines Mannes aus und bestahlen ihn.

Gegen 14:00 Uhr beobachte der 51-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Mundipharmastraße, wie ein älterer Mann beim Verlassen seines Fahrzeuges gestürzt war. Er verließ daraufhin sein Fahrzeug um dem Mann zu helfen. Eine weitere Person stoppte das noch rollende Fahrzeug des Gestürzten. Diesen Zeitpunkt nutzten Diebe, stahlen eine Tasche aus dem Fahrzeug des 51-Jährigen und flohen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Museumsshop scheitert,

Weilburg, Schloßplatz, Sonntag, 06.04.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 07.04.2025, 07:55 Uhr

(cw)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versuchten Einbrecher, in den Museumsshop im Schloss in Weilburg einzubrechen.

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 07:55 Uhr begaben sich die Täter zunächst auf den Schloßplatz und versuchten anschließend, die Eingangstür zu dem dortigen Museumsshop aufzubrechen. Als dies misslang, flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Kirchengebäude,

Frankfurter Straße, Weilburg, Sonntag, 06.04.2025, 12:15 Uhr bis Montag, 07.04.2025, 07:30 Uhr

(cw)In ein Kirchengebäude in Weilburg brachen unbekannte Personen am Wochenende ein. Zwischen Sonntag, 12:15 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, hatten sich die Einbrecher auf das Gelände einer Kirche in der Frankfurter Straße begeben und anschließend ein Fenster zu einem Gebäude aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Täter die Büroräume und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Anschließend verließen die Täter das Gebäude und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell