Essen (ots) - 45309 E.-Kray: Am Donnerstagabend (6. März) wurde ein Discounter am Mörgekenweg überfallen. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:15 Uhr betrat der Unbekannte den Discounter am Mörgekenweg. Mit einem Sack Orangen begab er sich zur Kasse und legte die Ware auf das Band. Als der Kassierer die ...

