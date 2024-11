Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bahnschranke beschädigt Linienbus

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde am Bahnübergang in der Gonbacher Straße ein Linienbus durch eine Bahnschranke beschädigt. Die Busfahrerin musste ihr Fahrzeug nach dem Überqueren des Gleisbereiches verkehrsbedingt für wenige Sekunden anhalten. Durch die sich in diesem Moment schließende Schranke, wurde die hinterste Seitenscheibe des Busses beschädigt. Die Fahrgäste, darunter auch einige Schulkinder, wurden nicht gefährdet. Auch der Schienenverkehr blieb unbeeinträchtigt. Der am Bus entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. An der Bahnschranke ist kein Sachschaden entstanden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell