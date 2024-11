Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufensterscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Unbekannte beschädigen Scheibe eines leerstehenden Ladengeschäftes in der Straße Am Ring. Am Mittwochvormittag machten Zeugen die Polizei auf den Schaden aufmerksam. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Aufgrund von Hinweisen düfte sich die Tat am Vortag gegen 23:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Lauterecken sucht mögliche Zeugen, welche am Dienstag gegen 23:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Straße Am Ring machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

