POL-MA: Heidelberg: Unbekannte stehlen Bargeld aus Gaststätte - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich in einer Gaststätte in der Straße "Schwetzinger Terrasse" ein Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten Unbekannte durch ein Fenster der Gaststätte ins Innere, wo diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt wurden. Anschließend konnten die Unbekannten die Tatörtlichkeit unerkannt mit etwa 200 Euro Bargeld verlassen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

