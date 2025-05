Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - An der Kreuzung Woerdener Straße/ Am Pulverbach/ Mozartstraße ereignete sich am Samstagnachmittag (03.05., 15.20 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr eine 80-jährige Steinhagenerin mit einem VW die Straße Am Pulverbach und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Woerdener Straße einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 63-jährige Mann aus Steinhagen mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg und beabsichtigte bei grünlichtzeigender Ampel die Woerdener Straße in Richtung Mozartstraße zu queren. Bei dem Abbiegeversuch der VW-Fahrerin kam es zur Kollision und der Radfahrer kam zu Sturz.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 2500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell