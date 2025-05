POL-GT: Fahrradfahrer geht Jugendliche an - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Citywache an der Königstraße stehen in der kommenden Woche (05.05. - 08.05.) Renovierungsarbeiten an. Voraussichtlich wird die Citywache am Montag und am Donnerstag komplett geschlossen. Am Dienstag und Mittwoch wird der Betrieb nur eingeschränkt möglich sein. Bitte wenden Sie sich alternativ an die Polizeiwache an der ...

mehr