POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl in Geldinstitut

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots) - (SN) In den vergangenen Tagen kam es in Bad Oeynhausen und Porta Westfalica zu mindestens vier Aufbrüchen geparkter Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf einem Firmenparkplatz der Stadtwerke an der Weserstraße in Bad Oeynhausen wurden im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr zwei silberne VW Transporter gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter schlugen dazu die Heckscheiben der silbernen ...

mehr