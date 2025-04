Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

(SN) In den vergangenen Tagen kam es in Bad Oeynhausen und Porta Westfalica zu mindestens vier Aufbrüchen geparkter Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf einem Firmenparkplatz der Stadtwerke an der Weserstraße in Bad Oeynhausen wurden im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr zwei silberne VW Transporter gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter schlugen dazu die Heckscheiben der silbernen Fahrzeuge ein. Aus einem der Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet. Ob auch aus dem zweiten Fahrzeug Gegenstände fehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Autoaufbruch ereignete sich am Bahnhof Porta Westfalica in der Straße Platte Weide in Porta Westfalica. Ein grauer Renault Twingo wurde zwischen Sonntag, 15.20 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr aufgebrochen. Auch hier zerschlugen die bisher unbekannten Täter eine Scheibe und entwendeten aus dem Pkw unter anderem eine Musikbox.

Außerdem verschafften sich Unbekannte ebenfalls in Porta Westfalica-Veltheim in der Straße "Siedlung Mühlenbach" in ähnlicher Tatbegehung unerlaubten Zugang zu einem in einer Garage abgestellten roten Renault Twingo. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16.10 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr. Die Täter entwendeten hier ein Portemonnaie aus dem Innenraum des Fahrzeugs.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen der Taten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (0571) 88660 dem zuständigen Kriminalkommissariat bekanntzugeben.

Die Polizei informiert: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurück. Selbst scheinbar wertlose Gegenstände können Diebe anlocken. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell