POL-MI: Angestellte überrascht Einbrecher

Lübbecke (ots)

(TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Ostermontag in die Filiale einer Bäckerei in der Steubenstraße ein. Noch bevor sie sich an die Öffnung des Tresors machen konnten, wurden sie von einer Angestellten überrascht, sodass sie flohen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in den Nachtstunden zu Montag zunächst gewaltsam Zugang zum Geschäftsgebäude. Anschließend gelangten sie im Inneren des Ladenlokals in einen gesicherten Raum, indem sich ein Tresor befindet. Hier bereiteten sie alles vor, um den Tresor zu öffnen. Dabei wurden sie gegen 03:20 Uhr von einer Angestellten gestört, die ihre Arbeit antreten wollte. Während die drei Täter ohne Beute in Richtung Osnabrücker Straße flüchteten, alarmierte die Frau die Polizei per Notruf. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten die Beamten diverses Einbruchsmaterial fest- und sicherstellen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

