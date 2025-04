Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen am Osterwochenende: Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Beamten der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke führten über das Osterwochenende hinweg umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest - insbesondere am Karfreitag, der in der Tuning-Szene auch als "Car-Friday" bekannt ist. Im Fokus der Freitagskontrollen standen verstärkt die Bundesstraßen B482 (Porta Westfalica) und B61 (Minden) sowie die Kanalstraße in Bad Oeynhausen.

Der Großteil der Beanstandungen betraf dabei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Allein an diesem Feiertag fertigte die Polizei insgesamt 169 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon 153 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Hinzu kamen 327 Verwarnungsgelder, von denen sich 303 ebenfalls auf Geschwindigkeitsverstöße bezogen. Darüber hinaus wurden sechs Strafanzeigen auf den Weg gebracht. Bei der Überprüfung von elf Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte ferner technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten und entsprechende Anzeigen nach sich zogen. In Bad Oeynhausen fiel zudem ein 62-jähriger Renault-Fahrer negativ auf: Er wurde nicht nur gleich zweimal mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, sondern missachtete ein Stoppschild und beleidigte während der Kontrolle einen Polizeibeamten. Darüber hinaus störte er die polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Größere Treffen von Auto-Enthusiasten blieben am Karfreitag weitgehend aus. Lediglich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ringstraße in Minden fanden sich in den Abendstunden rund 50 Fahrzeuge ein.

Am Ostersonntag gestaltete sich die Lage etwas anders: Die Polizei erhielt Hinweise zu einem geplanten Tuning-Treffen auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Petershagen-Lahde. In der Spitze hielten sich in den Abendstunden dort nach polizeilicher Zählung die Fahrer von 161 Autos und neun Motorrädern sowie zahlreiche Schaulustige auf.

Ein 21-jähriger Teilnehmer aus Petershagen rückte dabei nicht nur durch Fahrzeugumbauten an seinem Wagen ins Visier der Polizei, sondern zeigte auch Anzeichen eines möglichen Betäubungsmittelkonsums. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 22:30 Uhr geriet zudem ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer in den Fokus der Gesetzeshüter. Aufgrund seines nicht angepassten Fahrverhaltens wurde er kontrolliert, nachdem er der Aufforderung des gegenüber der Polizei kooperativ auftretenden Veranstalters, sich regelkonform zu verhalten, kein Gehör geschenkt hatte. Der Mann erhielt daraufhin einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell