POL-F: 250404- 0356 Frankfurt- Kalbach- Riedberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (3. April 2025) radelte ein Mann entlang der Nußzeil und entblößte auf Höhe dreier Minderjähriger sein Genital. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 19:00 Uhr befuhr der Tatverdächtige die Straße Nußzeil, hielt in Höhe der drei Minderjährigen kurz an und zog sich die Hose vorne herunter, sodass eines der Mädchen das Glied ...

