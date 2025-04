POL-F: 250404- 0354 Frankfurt- Innenstadt/ Sachsenhausen: Zwei schwere Motorradunfälle mit Verletzen

Frankfurt (ots) - (bo) Am späten Mittwochnachmittag (02. April 2025) kam es in einem Wohnkomplex in der Homburger Landstraße zu einem Kellerbrand. Gegen 17:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Mehrparteienkomplex, bestehend aus drei Häusern, geschickt. Vor Ort konnte ein Brand im Bereich der Kellerräume festgestellt werden, welcher sich bereits auf die ...

mehr